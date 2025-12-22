MLB・レッドソックスの吉田正尚選手が21日、都内で野球イベントを行い小学生たちに直接野球指導、終了後は来季へ向けて意気込みを語りました。この日都内で、「吉田正尚×JAL Special Baseball Lesson 2025」の特別講師を務めた吉田選手。集まった小学生約50人に直接ノックするなど子どもたちとふれあい笑顔でイベントを行いました。イベント終了後は取材に応じ、「前回は肩の手術もあって、一緒に汗を流すことはできなかったので