＜M−1グランプリ2025＞◇決勝◇21日◇テレビ朝日結成15年以内で争う漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」決勝が21日、都内で行われ、結成10年目で初進出のたくろうが第21代王者に輝いた。ドンデコルテ、エバースとの最終決戦を制した。きむらバンド（35）、赤木裕（34）の2人で、過去最多1万1521組の頂点で賞金1000万円などを手にした。◇◇◇おどおどしたような、不安げな表情から飛び出すワードセ