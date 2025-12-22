◆ラグビーリーグワン第２節ＢＬ東京２６−２２静岡ＢＲ（２１日・ヤマハスタジアム）静岡ブルーレヴズは昨季王者・ＢＬ東京に２２―２６で惜敗し、開幕２連勝を逃した。一時は５―１９と１４点差をつけられながらも追いつき、後半２２分にはＳＯ家村健太（２４）のＰＧで勝ち越し。しかし２分後に逆転され、終盤の猛攻もあと一歩届かなかった。次節・２８日はホームで浦安を迎え撃つ。点差は４点。１トライで逆転だ。ゴ