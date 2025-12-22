「戦闘機を開発しながら、なぜ空対空ミサイルは一緒に開発しなかったのか」。李在明（イ・ジェミョン）大統領が18日、国防部などの業務報告の場で投げかけたこの一言が、韓国防衛産業の核心的な弱点を浮き彫りにした。大統領が特定の武器体系を名指しで問題視するのは極めて異例だ。国産次世代戦闘機KF-21は計画通り初期量産段階に入っているが、肝心の空対空ミサイルは未だ実用化に至っていない。現状では、欧州製の短距離ミサイ