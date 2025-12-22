「冬至」の今日22日(月)は、北海道と東北の日本海側は昼頃まで雪、北陸は雪や雨が降るでしょう。関東や東海も昼頃まで雨の降る所がありますが、次第に晴れる見込みです。昨日21日(日)よりも気温が一気に急降下。年末らしい寒さに戻るでしょう。寒さ対策を万全にしてお過ごしください。日本海側は午前中は雪や雨今日22日(月)は二十四節気の「冬至」です。一年で最も昼が短く、夜が長い日です。22日(月)は日本付近は一時的に冬型の気