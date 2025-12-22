前ヤクルト監督の高津臣吾氏（57）が22日、自身のインスタグラムを更新。ポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（25）が同日、ホワイトソックスと契約合意したことを受け「嬉しいなぁ…応援行かなきゃなぁ…」と喜びのコメントを投稿した。ホワイトソックスは高津氏が現役時代、メジャー1年目の2004年から翌年シーズン途中まで在籍した古巣。かつての自身と同じユニホームに袖を通し、メジャー挑戦