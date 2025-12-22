中国海洋石油集団（CNOOC）が運営する中国最大の海底油田である渤海油田の2025年の生産量が石油換算トンで累計4000万トンを突破し、過去最高を記録したことが、12月21日に分かりました。渤海油田は、中国の海底油田の中でも生産量が最も高く、規模が最大の中国にとっての主力油田です。同油田は2025年に入ってから生産能力の全面強化に取り組み、「インテリジェント」な掘削と油井の構築や施設建設の標準化などの改善を継続してき