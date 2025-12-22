広々室内の3列シートSUV レクサスのカナダ法人は2025年11月5日に、北米地域専用の3列シートSUV「TX」2026年モデルの発売を開始しました。 TXは、3列シートを備えたビッグサイズSUVへの強いニーズに対応すべくアメリカで開発され、2023年にデビューしたクルマです。【画像】超カッコイイ！ これがレクサス新「“6人乗り”SUV」です！ 画像で見る（66枚） エクステリアデザインは「実用的エレガンス（PRACTICAL ELEGANCE）」をコンセ