西武の西口文也監督（53）が、今季初めて三井ゴールデン・グラブ賞に輝いた西川愛也について、来季も中堅一本で起用することを明言した。このオフの補強では、DeNAから海外フリーエージェント（FA）権を行使した桑原将志を獲得。昨季DeNAで日本一に貢献した実績ある中堅手の加入を踏まえても、今季自己最多の124試合に先発出場し、すべて中堅を守った成長株に一層の期待を込めた形だ。西口監督は「中堅は愛也（西川）。他の