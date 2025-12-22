【エンゲルベルク（スイス）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは21日、スイスのエンゲルベルクで男子個人第11戦（ヒルサイズ＝HS140メートル）が行われ、小林陵侑（チームROY）が133メートル、132メートルの合計310.0点で今季2勝目を挙げた。1回目の5位から逆転した。通算37勝目で、ヤンネ・アホネン（フィンランド）を抜き歴代単独6位となった。二階堂蓮（日本ビール）は10位、中村直幹（フライングラ