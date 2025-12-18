◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第2節神戸28―23三重（2025年12月21日鈴鹿）各地で4試合が行われ、昨季3位の神戸は敵地で三重を28―23で下し、待望の今季初勝利を挙げた。後半開始直後、立て続けに2トライを奪って逆転に成功。終盤は三重の猛追をかわした。3連覇を目指すBL東京が静岡を26―22で下し、初勝利。埼玉は浦安を37―19で退けて開幕2連勝とした。相模原は横浜に17―10で競り勝った。ギアが入った時の神戸は