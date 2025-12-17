【データで振り返る25年12球団記録レビュー】プロ10年目の楽天・村林がこれまでの“守備の人”のイメージを払拭し、144安打を放って最多安打のタイトルを獲得した。15年のドラフト7位。ドラフト制以降に入団し最多安打のタイトルを獲得した選手のうち7位以下の指名は、福本豊（68年阪急7位＝73、74、77、78年）、石井琢朗（88年大洋ドラフト外＝98、01年）、角中（06年ロッテ大学・社会人ドラフト7巡目＝16年）、佐野（16年DeNA9