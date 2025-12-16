惜別の涙が頬を伝った。楽天から海外FA権を行使した則本が21日、仙台市内で開かれたファンとの交流イベント「岡島体育祭2025」で惜別の思いをにじませた。「（来季は）イーグルスではなくなる可能性が高いですけど、これからも則本昂大を応援していただけたら頑張れます。13年間ありがとうございました。そして、行ってきます」。宣言残留も認められている中で退路を断ち、改めてメジャー挑戦への強い覚悟を明かした。フィナー