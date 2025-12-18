◇全国高校駅伝女子5区間21・0975キロ（2025年12月21日たけびしスタジアム京都発着）大阪薫英女学院は準優勝に終わり、2016年以来9年ぶりの優勝を逃した。唯一の3年生だった2区の河村璃央が、10位から8人抜きを見せて区間賞を受賞。3年連続2区の経験を生かし「区間賞を狙っていた。冷静に入り（最後の）下りを利用できた」と力を出し切った。同じ2区を走った同学年の東大阪大敬愛の久保凛（3年）を17秒上回り、「久保選