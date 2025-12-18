ヤクルトの高橋と大西、来季から古巣・日本ハムに復帰する西川の3人が都内でトークショーを共演した。質問コーナーなどで集まったファンと交流。来季から敵となるだけに、大西が西川に「遥輝さんから絶対に三振を取りたい！」と宣戦布告する場面もあった。22年5月27日の楽天戦で西川を4打数無安打2三振に抑えた高橋も「対戦したい。打たれないように頑張る」と続いた。西川は「（大西の）顔、見んとこ。見たら笑ってしまう