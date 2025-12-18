明大出身のDeNA・入江が、橋本とともに横浜市内の学習塾「臨海セミナー」で特別講師を務めた。「夢のかなえ方」をテーマに中、高の受験生ら約100人に講義。「勉強についてなら“アウェー”と思ったが、野球の話もでき楽しかった」と笑顔を見せた。参加者からの「被弾したときの切り替えは？」という質問で、22年にヤクルト・村上に日本選手シーズン最多となる56号を打たれた話題となり「翌日は無理してでも笑う。そうやって