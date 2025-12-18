ロッテは21日、ドラフト7位・田中大聖（やまと）投手（23＝Honda鈴鹿、写真）の登録名を「大聖」にすると発表した。ユニホームの背ネームは「YAMATO」となる。11月の日本選手権で自己最速を4キロ更新する161キロをマークした期待の剛腕。田中姓は全国で4番目に多く、チーム内にも来季4年目の田中晴がいる。田中大は「下の名前で呼んでほしい希望は昔からあり、大聖という漢字も珍しいので、僕の思いも込めてファンの皆さんにも