◇全国高校駅伝男子7区間42・195キロ（2025年12月21日たけびしスタジアム京都発着）興国（大阪）は悲願の初出場で15位と健闘した。アンカーの東海斗（1年）は「初出場らしい走りができたし記録も出た。チームとして大きく成長できた」と振り返った。大阪府高校最高記録の2時間6分12秒を大幅に更新する2時間4分32秒。ゴールの瞬間をスタンドで150人の大応援団と一緒に見届けた鈴木直監督は「まさか4分台でゴールしてくれ