今季限りで引退し、来季から楽天のアンバサダーに就任する岡島豪郎氏が昨年に続いて「岡島体育祭」を開催。「本当に楽しいイベントになった。ファンと交流できるイベントはできる限り続けていきたい」とうなずいた。則本以外にも引退した山田氏にスピーチの場を設け「みんなの前でしゃべる機会はないと思うし、凄く良かった」と笑った。