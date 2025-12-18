第105回全国高校ラグビー大会は27日に大阪府東大阪市の花園ラグビー場で開幕する。7大会連続25度目の出場で前回準優勝の東海大大阪仰星（大阪第1）は初めてシードから外れ、27日の1回戦で坂出第一（香川）と対戦する。実力校がそろった「死のブロック」を勝ち抜き、大会史上初となるノーシード校Vを目指す。今回は記念大会のため、例年より5校多い56校が出場する。頂点への道のりが険しくても、高校日本代表候補のCTB東佑太主