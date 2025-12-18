24年巨人ドラフト1位の石塚が羽田空港着の航空機でオーストラリアでのウインターリーグから帰国した。「違う環境の中で結果を出せるような取り組みを1カ月半通してやっていけたら」と臨んだ武者修行。21試合に出場して打率・318、3本塁打、16打点の好成績を残した。1年目の今季は9月に1軍デビューし、同23日の広島戦ではプロ初安打。2年目の飛躍へ確かな手応えを得た。