北海道・手稲警察署は、2025年12月11日に、札幌市手稲区に住む40代女性が約570万円分の仮想通貨を騙しとられるSNS型投資詐欺事件が発生したと発表しました。警察によりますと、女性は11月上旬にSNSにて指定の操作をこなすだけで報酬を支払う旨の副業広告のリンクから、詐欺目的で作られた偽のサイトにアクセスしました。女性がサイトを通じて繋がった人物の指示通りに作業をしたところ、女性の元に実際に報酬が振り込まれたという