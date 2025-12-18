男性9人組「SUPER★DRAGON」が21日、結成10周年記念の写真集「DEARBLUE」（主婦と生活社）の発売記念イベントを都内で行った。歴代衣装の集合ショットやファンのアンケートを基に作ったページなど、10年間で培ってきたものを詰め込んだ。お気に入りは温泉での全員の浴衣ショットだというジャン海渡（25）は「男たちの青春を感じてスパドラっぽい！」とアピール。古川毅（25）は「10年は山あり谷ありで長かった。9人で続け