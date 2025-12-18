札幌・白石警察署は2025年12月22日、酒気帯び運転の疑いで札幌市東区の大工の男（45）を逮捕しました。男は2025年12月21日午後8時25分ごろ、酒気を帯びた状態で札幌市白石区菊水元町7条1丁目付近の道路で車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと、同日の午後8時半ごろに「信号待ちをしていたら追突された」と警察に通報があり、警察官が車を追突させた男の呼気を調べたところ、基準値以上のアルコールが検知され