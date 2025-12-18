◇全国高校駅伝女子5区間21・0975キロ（2025年12月21日たけびしスタジアム京都発着）女子800メートルの日本記録保持者で東大阪大敬愛の久保凛（3年）が2区で9人抜きの走りを見せた。トップと1分1秒差の18位でたすきを受け取ると、降り続く雨を切り裂くように大きなストライドで9位まで浮上。ただ、タイムは区間賞の昨年より15秒遅い13分2秒で区間3位に終わり「足が動いたんですけど、もう少し下りで突っ込んだ走りができ