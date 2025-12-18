巨人の丸が来季から主将に就任する岸田へエールを送った。ジャイアンツ球場で打撃練習などで汗を流し「（シーズン中の）踏ん張り時だとか、彼の中で感じるものは出てきていると思う。それをアウトプットすることで自分の経験にもなる」と期待を込めた。主将制は2年ぶりの復活。「言う人がいると苦しい時に落ち着けるのかなと思ったりします」と効果を見据えた。