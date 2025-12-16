有馬ウイークが幕を開けた。25年中央競馬の総決算「第70回有馬記念」（28日、中山）まであと6日。歴代最多タイの4勝を挙げる武豊（56）は、宝塚記念覇者メイショウタバルとのコンビで史上12頭目の春秋グランプリ制覇に挑む。8月に亡くなった馬主・松本好雄さんとの秘話、大一番へ挑む思いをスポニチ本紙に激白。グランプリで数々の歴史をつくったレジェンドが、新たな劇的ドラマを演出する。特別な思いを秘め、相棒メイショウ