昭和歌謡グループ「SHOW―WA」と「MATSURI」が21日、都内でランチ＆ディナーショーを開催した。日本レコード大賞の新人賞を受賞するなど飛躍の一年となり、MATSURIの柳田優樹（39）は「歴史のある賞を頂けたのもファンの皆さまのおかげ」と感謝。SHOW―WAの塩田将己（33）は来年の目標として「紅白歌合戦に出たい」と話した。来年6月から東京・明治座で行われる梅沢富美男（75）と水森かおり（52）の公演にゲスト出演する