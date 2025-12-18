◇全国高校駅伝男子7区間42・195キロ（2025年12月21日たけびしスタジアム京都発着）鳥取鳥取城北は集団転校を経て同校最高の4位に入り、県勢では92年2位の由良育英以来33年ぶりの入賞を果たした。昨年2位の大牟田（福岡）でコーチだった赤池健監督が今年4月に赴任すると、部員18人も鳥取までついてきた。1区の本田桜二郎（3年）は3位でつなぐ力走に「赤池先生についてきて間違っていなかった」と納得。同監督は「（大牟