米記者報じるヤクルトからポスティングシステムを利用しての大リーグ移籍を目指す村上宗隆内野手がホワイトソックスと契約に合意したと21日（日本時間22日）に米記者が伝えた。2年総額3400万ドル（約53億6300万円）という。米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者は、日本時間22日午前0時10分に自身のXを更新。「速報：ESPNの情報筋によると、三塁手のムネタカ・ムラカミとシカゴ・ホワイトソックスは2年総額3400万ド