（リラックス軽め調整/）○…メイショウタバルは21日、速い時計を出さず軽めの調整。CWコースで体をほぐした後、坂路をゆったり駆け上がった。上籠助手は「ハミが抜けてリラックスして走れていた」と好況を伝える。秋初戦の天皇賞は逃げて0秒2差の6着。「後ろからつつかれてもムキになることなく運べた。前走の競馬がここに生きてくると思う」と名手・武豊に託す。