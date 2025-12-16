過去10年の傾向から5項目、各20点満点のポイント制で勝ち馬をあぶり出す「G1データ王」。今回はスペシャル版「有馬記念データ王」として暮れの大一番を徹底分析した。傾向が主役に推したのは3歳馬ミュージアムマイル。3項目で満点ゲット。皐月賞馬のG12勝目を猛プッシュする。【世代】3着以内の延べ30頭のうち28頭が3〜5歳。6歳以上は【0・1・1・35】で、馬券に絡んだのは18年の6歳シュヴァルグラン3着、24年の6歳シャフリヤー