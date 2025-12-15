阪神の近本光司外野手（３１）が２０日（日本時間２１日）、優勝旅行先の米ハワイで大好きなコーヒーで不安、不満、不可能をプラスに変える思考習慣を明かした。実は元々苦手だったが、新型コロナウイルスがまん延した２０２０年に初挑戦。５年がたち、朝夕の摂取が成長に欠かせぬルーティンになった。「独特の酸味がある」ハワイのコーヒーで英気を養い、パワーチャージして来シーズンに備える。コーヒーを語る近本の表情は、