アドマイヤテラは日曜朝、坂路で4F56秒8〜1F12秒9をマーク。時計以上にシャープな脚さばきで駆け上がった。大江助手は「来週に向けてストレスをためないように調整。カイ食いも良好で順調に来ています」と笑みを浮かべる。前走ジャパンCはスタート直後に落馬。「放馬もあったのでしっかり観察してきたけど、全く問題はなかった。競馬が上手だし長く脚を使える。タフな流れになれば一発があっていい」と期待を寄せた。