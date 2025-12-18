除外対象からビザンチンドリームの回避で繰り上がったアラタはWコースで単走。6F86秒3〜1F12秒2でしまいをサッと伸ばした。騎乗した小島良助手は「出られると信じて先々週、先週とつくってきたからね」と順調さをアピール。「（8歳でも）まだ馬は若いし、2500メートルも守備範囲で、右回りの方がいい。メンバーが強いことだけを除けば条件は悪くない」と好レースを期待した。