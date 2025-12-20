阪神・大竹耕太郎投手（３０）が２０日（日本時間２１日）、優勝旅行先の米ハワイのアラモアナビーチで瞑想（めいそう）トレに臨んだ。これまで球場のブルペンや自宅で行ってきたが、大自然の中では初めて。目を閉じて波の音に耳を澄ましていると、いつしか“無”の状態になっていた。「今の瞬間に集中するというか、無になるとか、そういうのに近い。他人や環境に左右されない感覚です。人に対してイライラするとかないですね