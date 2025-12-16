ホワイトソックス移籍が決まった村上(C)Getty Images注目を集めた去就は驚きの決着を見た。現地時間12月21日、今オフにヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた村上宗隆が、ホワイトソックスと契約合意した。詳報を伝えた米スポーツ専門局『ESPN』のジェフ・パッサン記者によれば、契約期間は2年で、総額3400万ドル（約52億7000万円）に収まったという。【動画】フルスイングせず打球はスタンドイン！村