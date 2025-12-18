杉山晴厩舎はグランプリ2頭出し。マイルCS5着エルトンバローズは坂路単走で4F58秒6〜1F13秒8。山本助手は「左右のブレがなく、動きはしっかりしていた。前回より上積みはあると思う」と強調した。キャリア19戦目で2500メートルへ初起用。「（距離は）やってみないと分からない。前々で運べるので中山のトリッキーなコース形態で、その辺をうまく生かせれば」とイメージした。