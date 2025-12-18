チャンピオンズC8着から中2週で参戦するサンライズジパングは坂路で4F64秒4と軽めの調整。前川師は「いつもの日曜と同じメニュー。前走のレース前より体が増えていて順調です」とうなずく。芝は昨年のダービー12着以来となるが、「ホープフルS（23年3着）でも走っているし、暮れの中山は合うと思う。（レースで）脚が上がったところを見たことがないので、距離延長も良さそうです」と歓迎した。