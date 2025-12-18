ジャパンC9着からの臨戦となるコスモキュランダは坂路で単走追い。馬なりでラチ沿いをスムーズに駆け上がった。4F56秒6〜1F13秒4。伊藤助手は「至って順調ですね。僕の目から見たら、前走よりも良さそうに見えます」と状態アップに太鼓判。続けて「今日は天気も悪いので抑えめに乗ったけど、当該週は集中力と気持ちを高めるために併せ馬でしっかり仕上げる」と気合十分だ。