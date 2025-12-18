有馬記念がラストランとなるタスティエーラの日曜追いは坂路。内の僚馬ハードセルツァー（3歳2勝クラス）を半馬身先導する形でスタートし、そのままの間隔を保って馬なりでゴールした。4F56秒0〜1F12秒7。「少なくとも前走と同じくらいの状態でレースへ臨めると思います」と堀師が語る通り、力強い動きで元気いっぱい。むしろ今秋3戦目で、さらなる上積みが見込めそうだ。