◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会最終日（２１日、東京・代々木第一体育館）最終種目の女子フリーが行われ、今季限りで引退する坂本花織（２５）＝シスメックス＝が、ショートプログラム（ＳＰ）に続き、フリーも１位でそろえて、５連覇を達成した。最後の全日本で有終の美を飾り、日本女子初の３大会連続の五輪出場を決めた。試合後にミラノ・コルティナ五輪に挑む４種目、１２人の代