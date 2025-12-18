漫才日本一決定戦「Ｍ−１グランプリ２０２５」の決勝戦が２１日、東京・テレビ朝日本社で開催され、結成１０年目のたくろうが２１代目王者に輝いた。初決勝で史上最多エントリーとなる１万１５２１組の頂点に立ち、賞金１０００万円を獲得。きむらバンド（３５）は「漫才をやってきて本当によかった」としみじみ。２３、２４年は令和ロマンが史上初の２連覇という偉業を成し遂げたが、赤木裕（３４）は「来年は出ませーん！」と