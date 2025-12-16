女子ゴルフの渋野日向子（２７）＝サントリー＝が主催する「２０２５年渋野日向子杯第４回岡山県小学生ソフトボール大会」が２０、２１日の日程で、倉敷市の倉敷スポーツ公園で開催され、２１日は両カテゴリーの決勝などが行われた。全日程を終え取材に応じた渋野は「子供たちからたくさんのパワーをもらった」とし、５年目を迎える米ツアーに向けては「まだ（主戦場として以降）勝ってない。自分はこんなもんじゃないと