阪神・中野拓夢内野手（２９）が２０日（日本時間２１日）、優勝旅行先の米ハワイで村上にエールを送った。前選手会長として新会長に右腕を指名。「村上がこれだけの成績を残して誰も何も言う人はいない」と、満場一致の選出だったと説明。佐藤輝、才木ら中核を担う世代の代表として、リーグ連覇を目指すチームの先頭として期待する。直近でさかのぼっても中野、近本、梅野、狩野…野手が長く同職を担い、投手の就任は２代目だ