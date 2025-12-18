阪神の村上頌樹投手（２７）が２０日（日本時間２１日）、優勝旅行先の米ハワイで来季は“村上世代”でチームを引っ張る覚悟を固めた。新選手会長として、連覇を目指す一年になる。同学年は佐藤輝明内野手（２６）や才木浩人投手（２７）など役者はそろっている。球界を見渡せば、ドジャースの山本由伸投手（２７）やＤｅＮＡの牧秀悟内野手（２７）らスター選手もいるが、虎は１９９８年世代がけん引する。村上が選手会長を任