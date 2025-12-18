京王杯2歳S覇者ダイヤモンドノットが大胆な逃げを選択して2着に粘った。直線は後続を振り切るような勢い。最後に逆転を許したが、見せ場十分の逃走劇だった。ルメールは「逃げて凄くいいリズムで走れた。最後は馬場と坂がこたえたのかな」と残念そうに敗因を挙げる。「勝ち馬も強かった。精いっぱい走ってくれたよ」と愛馬の力走をねぎらっていた。