大相撲の冬巡業最終日が２１日、埼玉県新座市で行われた。横綱豊昇龍（立浪）は、昇進後初賜杯に向け「すごく勉強になった１年。あと一つ足りないものを探し、考えながらやる」と２６年の奮起を誓った。大の里が全休し“一人横綱”として休養日なしの２２連勤を「大変だったけれど、仕事だからね」と完走。巡業部長として任期最後となった境川親方（元小結両国）には、昨年冬巡業で「やるしかない」と奮起を促され、今年初場所