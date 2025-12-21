米ドル円相場の動向に影響を与えそうな「先週（12月15日〜12月19日）の米国経済と日本経済の動き」について、東京海上アセットマネジメントが解説します。先週は12月の日銀短観や10月、11月の米雇用統計などに注目今週は日銀の金融政策を見通すうえで、短観（12月調査）に注目しました（図表1）。同調査では、注目度の高い大企業製造業の業況判断DIが15（前回9月調査：14）と、3四半期連続の改善となりました（図表2）。円安の進行