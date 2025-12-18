「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）女子は坂本花織（２５）＝シスメックス＝が５連覇を達成。千葉百音（２０）＝木下グループ＝がＳＰから一つ上げて３位となり、４位に入った中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝とともに来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表入りが決まった。ジュニアで代表資格がない島田麻央（１７）＝木下グループ＝が２年連続２位。ペアはＳＰ２位の長岡柚奈、